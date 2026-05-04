«Банальное пренебрежение безопасностью»: координатор рассказал о поисках Усольцевых в Красноярском крае

Семью Усольцевых, пропавшую осенью 2025 года в Кутурчинском белогорье, планируют искать на площади, которую не удалось полноценно обследовать в прошлом сезоне из-за погоды и сложного рельефа.
Об этом gornovosti.ru рассказал координатор отряда «ЛизаАлерт» Красноярского края Игорь Дубровский.
На эту зону обратили внимание в то время, когда уже лежал снег, а сил, чтобы туда пройти, было крайне мало. Сейчас поисковики продолжают работу с данными и периодически выезжают на место, но основной этап возможен только с улучшением погодных условий.
Напомним, 28 сентября 2025 года супруги с пятилетней дочерью вышли на короткую прогулку в районе горы Буратинки (Кутурчинское Белогорье), не сообщив никому точного маршрута. О том, что они пропали, стало известно только на третий день.
«Первые часы и даже дни были упущены», — объясняет координатор. Если заявка приходит в первые сутки, в 90% случаев человека находят живым. На третьи сутки — примерно в 50%. И дальше этот процент снижается.
Одним из факторов, который вводит в заблуждение, стала кажущаяся простота маршрута. В день исчезновения погода начала ухудшаться, видимость упала, люди потеряли ориентиры. К тому же семья вышла без снаряжения и подходящей одежды.
За время поисков обсуждались разные версии, в том числе нападение диких животных. Однако поисковики относятся к таким предположениям скептически. Подобные ситуации всегда оставляют заметные следы — обрывки одежды, кровь, следы волочения. Здесь этого не было. «Это страшный, но, к сожалению, банальный случай пренебрежения техникой безопасности», — говорит координатор.
