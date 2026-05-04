Часть электричек КрасЖД из-за ремонтов 5 и 8 мая будут ходить по измененному расписанию

В связи с ремонтными работами на два дня изменится расписание пригородных поездов КрасЖД.
Так, 5 и 8 мая до станции Кача сократится маршрут следования поездов:
Дивногорск — Зеледеево — Красноярск (отправление со ст. Дивногорск в 6:40, прибытие на ст. Кача в 8:56, отправление со ст. Кача в 13:44, прибытие на ст. Красноярск в 15:00); Базаиха — Зеледеево — Камарчага (отправление со ст. Базаиха в 11:58, прибытие на ст. Кача в 13:53, отправление со ст. Кача в 16:20, прибытие на ст. Камарчага в 19:49); Базаиха — Зеледеево — Красноярск (отправление со ст. Базаиха в 17:01, прибытие на ст. Кача в 19:07, отправление со ст. Кача в 20:14, прибытие на ст. Красноярск в 21:30).
В эти же дни раньше выйдут на маршруты следующие электропоезда:
на 34 минуты — Чернореченская — Зыково (отправление со ст. Чернореченская в 14:51 вместо 15:25); на 35 минут — Чернореченская — Красноярск (отправление со ст. Чернореченская в 03:21 вместо 03:56); на 38 минут — Чернореченская — Красноярск (отправление со ст. Чернореченская в 06:11 вместо 06:49).
Раньше (от 3 до 19 минут) будут отправляться электропоезда Красноярск — Красная Сопка, Зыково — Красноярск Северный, Красноярск — Зыково — Чернореченская, Дивногорск — Минино.
На 1 час позже выйдет на маршрут поезд Красноярск — Чернореченская (отправление со станции Красноярск в 16:47 вместо 15:47).
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят уточнять расписание перед каждой поездкой.
Это можно сделать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или — воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».