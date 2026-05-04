Все автобусы в Беларуси оснастят видеокамерами и ремнями безопасности

В Беларуси уже очень скоро все автобусы во внутриреспубликанском сообщении оборудуют видеокамерами и ремнями безопасности. Об этом рассказал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий.
Как отметил специалист, в настоящее время Совмин Беларуси уже утвердил новую редакцию правил осуществления автомобильных перевозок пассажиров. Над документом работали специалисты Транспортной инспекции Минтранса, а основной акцент сделан именно на всестороннем обеспечении безопасности.
— С 1 января 2028 года вводится норма о том, что все автобусы, которые участвуют в выполнении внутриреспубликанских перевозок в регулярном сообщении, должны быть оборудованы средствами видеофиксации, — констатировал Андрей Гладкий.
Что касается ремней безопасности, то до 1 января 2027 года ими должны быть оснащены пассажирские автобусы категорий М2 и М3, класс III. Ремни должны быть двух- или трехточечными.
— Это требование касается тех транспортных средств, где не допускается перевозка пассажиров стоя. Если, к примеру, автобус используется в городских перевозках, там, где пассажиры могут ехать как сидя, так и стоя, на него данное требование не распространяется, — сказал представитель Минтранса.
