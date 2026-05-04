Эксперт объяснил, почему Трамп отвергает мирный план Ирана

Напомним, 4 мая стартовала американская операция «Проект “Свобода”» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Ее ранее анонсировал президент Дональд Трамп. В Центральном командовании ВС США уточнили, что в операции задействованы эсминцы, авиация и около 15 тысяч военнослужащих. При этом, как сообщили источники Axios, американские военные не станут напрямую сопровождать торговые суда при их выводе из Ормузского пролива. Вместо этого корабли ВМС США будут находиться поблизости, чтобы оперативно реагировать на возможные угрозы со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).