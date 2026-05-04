Эксперт объяснил, почему Трамп отвергает мирный план Ирана

Соединенные Штаты отказываются от мирного плана Ирана, потому что не хотят признавать собственное военное поражение. Такую точку зрения в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, администрация президента Дональда Трампа не готова одобрить инициативу Тегерана. Подписание такого документа стало бы не триумфом Вашингтона, а вынужденной уступкой, чего в Белом доме стремятся избежать.

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что Иран, напротив, демонстрирует готовность к реальному диалогу. Тегеран нацелен на урегулирование кризиса в Ормузском проливе и Персидском заливе. В качестве жеста доброй воли иранская сторона уже предложила ввести ограничения на развитие своей ядерной программы. По сути, этот план мог бы стать основой для снижения напряженности и полного разрешения конфликта.

«Однако администрация Трампа не готова подписаться под иранской инициативой, потому что представить мирный план очевидной победой Соединенных Штатов им не удастся. Белому дому придется смягчать санкции, возвращать активы Ирана, выводить войска, то есть де-факто признавать свое военное поражение, чего они не хотят», — пояснил Дудаков.

Напомним, 4 мая стартовала американская операция «Проект “Свобода”» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Ее ранее анонсировал президент Дональд Трамп. В Центральном командовании ВС США уточнили, что в операции задействованы эсминцы, авиация и около 15 тысяч военнослужащих. При этом, как сообщили источники Axios, американские военные не станут напрямую сопровождать торговые суда при их выводе из Ормузского пролива. Вместо этого корабли ВМС США будут находиться поблизости, чтобы оперативно реагировать на возможные угрозы со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

