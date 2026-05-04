27 природных пожаров зафиксировали в Нижегородской области

Основной причиной возникновения подобных возгораний традиционно является неосторожное обращение с открытым огнем.

В Нижегородской области зафиксирован рост числа пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности. Эта информация была предоставлена ГУ МЧС России по Нижегородской области.

С наступлением весны на территории области зарегистрировано 27 таких случаев. Общая площадь, охваченная огнем, составила более 76 тысяч квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Основной причиной возникновения подобных возгораний традиционно является неосторожное обращение с открытым огнем.

Ранее 3-й класс пожароопасности был введён в части Нижегородской области.

