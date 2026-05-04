В Ростове осудили авиаменеджера за продажу выгодных маршрутов пилотам

По материалам УФСБ России по Ростовской области возбуждено и рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя группы планирования АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Максима Пономарева.
В ходе оперативно‑розыскных мероприятий установлено, что в период с 2022 по 2024 год фигурант получал денежные средства от членов лётного состава. За вознаграждение он корректировал маршруты с максимальным полётным временем в интересах пилотов, а также по договорённости определял им выходные дни.
Совокупный доход от противоправной деятельности составил около 1,5 млн рублей.
СУ СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Ворошиловский районный суд г. Ростова‑на‑Дону признал Пономарева виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, а также штрафа в размере 350 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.