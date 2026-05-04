С начала года бизнес Крыма получил 72 микрозайма по программе «Приоритет»

Такую меру поддержки предоставил региональный фонд микрофинансирования предпринимательства.

Фонд микрофинансирования предпринимательства Крыма с начала 2026 года предоставил региональному бизнесу 72 микрозайма по программе «Приоритет», сообщили в министерстве экономического развития республики. Поддержку отечественным компаниям оказывают в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Средства получили предприятия, осуществляющие свою деятельность в приоритетных отраслях экономики региона. Условия программы предполагают оформление льготного микрозайма в размере от 150 тыс. до 5 млн рублей. Процентная ставка варьируется от 7,25 до 11,6% годовых. Такие льготные микрозаймы можно взять на срок от шести месяцев до трех лет.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

