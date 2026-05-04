В Верхневолжье открыли молодежное туристское пространство

Многофункциональное молодежное туристское пространство открыли на базе молодежного центра исторического парка «Россия — Моя история» в Тверской области. Оно создано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в аппарате правительства региона.
На новой площадке можно получать консультации по планированию маршрутов и экспедиционной подготовке, регистрировать туристские группы в МЧС, участвовать в тематических лекциях и мастер-классах, организовывать походы любой сложности. Также там в аренду сдают снаряжение.
Сеть многофункциональных молодежных туристских пространств развивается в стране по всероссийскому проекту «Походы Первых — больше, чем путешествие». Его реализует Росмолодежь совместно с Движением первых. Тверская область стала девятым регионом России, где появилась такое пространство.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.