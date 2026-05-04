Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Верхневолжье открыли молодежное туристское пространство

Там можно получить консультации по планированию маршрутов, организовывать походы любой сложности, посещать лекции и мастер-классы.

Многофункциональное молодежное туристское пространство открыли на базе молодежного центра исторического парка «Россия — Моя история» в Тверской области. Оно создано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в аппарате правительства региона.

На новой площадке можно получать консультации по планированию маршрутов и экспедиционной подготовке, регистрировать туристские группы в МЧС, участвовать в тематических лекциях и мастер-классах, организовывать походы любой сложности. Также там в аренду сдают снаряжение.

Сеть многофункциональных молодежных туристских пространств развивается в стране по всероссийскому проекту «Походы Первых — больше, чем путешествие». Его реализует Росмолодежь совместно с Движением первых. Тверская область стала девятым регионом России, где появилась такое пространство.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше