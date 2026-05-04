Прогноз на май 2026: какая погода будет в Красноярске и Красноярском крае?

Синоптик рассказал, ждать ли потепления.
Первые числа мая 2026 порадовали красноярцев настоящим летним теплом. Но вскоре в столице региона вновь похолодало. Ждать ли жителям краевого центра и края в целом очередного повышения температуры воздуха или смириться со скромными весенними плюсами на термометре?
Как рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Дмитрий Ульянов, температура воздуха в мае будет близка к среднемноголетним значениям: местами, возможно, на один градус выше климатической нормы, местами около и чуть ниже её.
В центральных и южных муниципальных округах среднемесячная температура может составить от +10 до +12°C, а месячное количество осадков — от 30 до 55 мм. Ожидаются небольшие и умеренные дожди, грозы. В ночные часы при отрицательных и близких к 0 отметках не исключены осадки в виде мокрого снега.
Температурный режим северных территорий края — Туруханского МО, Эвенкии и юга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района — будет сохраняться в пределах климатической нормы, местами на 1−2 градуса выше неё. Ождаемое количество осадков может слегка превысить показатели среднемноголетних значений.
Ближе к 10 мая в регионе прогнозируется сильный ветер с порывами до 15−20 м/с.
«С 6 мая начнёт ощутимо теплеть. 9−10 мая в южных муниципальных округах столбик термометра может достигнуть отметок +25, +30°C в дневные часы, возможны небольшие и умеренные дожди кратковременного характера. В те же числа на севере края с учётом прохождения холодного атмосферного фронта ожидается +5, + 10°C», — отметил Дмитрий Ульянов.
9 мая в Красноярске температура воздуха ночью составит +10, +12°C, днём поднимется до +25°C. Ветер ожидается юго-западный, 5−10 м/с. 10 мая прогнозируется настоящее летнее тепло: до +25, +27°C, но во второй половине дня может похолодать до +18, +13°C.
5, 7 и 10 мая возможен небольшой дождь. 9 мая он также не исключён, но если и случится, то, по данным синоптика, будет непродолжительным.
Далее в течение месяца температурный фон будет коррелировать с климатической нормой, иногда чуть превышая её, иногда немного «проседая».
Напомним, ранее бывший сотрудник пожарной охраны Алексей Кулеш рассказал, из-за чего в регионе снова горят населённые пункты.