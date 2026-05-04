Центр Екатеринбурга перекроют 5 мая для репетиции Парада Победы

Так, в указанное время движение будет прекращено по следующим улицам:
по проспекту Ленина, от Пушкина до Хохрякова;
по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 по улице Бориса Ельцина;
по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;
по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года.
В обозначенное время на этих участках также запретят парковку.
Ограничения коснутся и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Передвигаться на них по дорогам и тротуарам с 20:00 5 мая до 02:00 6 мая будет запрещено в границах улиц Челюскинцев, Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова и переулка Красный.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге продолжительность Парада Победы в этом году составит 30 минут.