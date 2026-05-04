Центр Екатеринбурга перекроют 5 мая для репетиции Парада Победы

В Екатеринбурге с 20:00 5 мая по 04:00 6 мая ограничат движение транспорта на нескольких улицах из-за репетиции парада Победы, сообщили в мэрии.

Источник: Коммерсантъ

Так, в указанное время движение будет прекращено по следующим улицам:

по проспекту Ленина, от Пушкина до Хохрякова;

по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;

по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 по улице Бориса Ельцина;

по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;

по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;

по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года.

В обозначенное время на этих участках также запретят парковку.

Ограничения коснутся и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Передвигаться на них по дорогам и тротуарам с 20:00 5 мая до 02:00 6 мая будет запрещено в границах улиц Челюскинцев, Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова и переулка Красный.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге продолжительность Парада Победы в этом году составит 30 минут.

Борис Ельцин: биография первого президента России
В новейшей истории России Борис Ельцин — одна из ключевых фигур. С его именем связаны распад Советского Союза и образование СНГ, августовский путч, кризис, лихие 90-е, а также переход к рыночной экономике. Биография этого политика наполнена яркими событиями: собрали главные.
