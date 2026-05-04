100 нарушений при использовании пестицидов выявили в Ростовской области

Протоколы и предостережения оформили на Дону из-за нарушений при использовании пестицидов.

Источник: Комсомольская правда

За четыре месяца с начала 2026 года в Ростовской области выявили 100 нарушений при обращении с пестицидами и агрохимикатами. Правилам не следовали хозяйственные площадки, рассказали в управлении Россельхознадзора.

Например, при проверке в системе «Сатурн» выяснилось, что работники одной из организаций в Семикаракорском районе применили химикаты без соответствующего плана работ. За отсутствие информации о применении пестицидов предприниматель получил предостережение.

Параллельно с просмотром электронной документации представители Россельхознадзора провели 38 выездных проверок и больше сотни раз проконтролировали выполнение обязательных требований. Всего было составлено 13 административных протоколов, направили 87 предостережений.

