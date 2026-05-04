Поджигателя бесхозных строений ищут в Володарском округе

Четыре случая пожаров в бесхозных строениях из-за поджогов зафиксированы в поселке Ильиногорск Володарского округа с 30 апреля по 3 мая. Во всех случаях пожары происходили в заброшенных объектах со свободным доступом, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
В результате происшествий погибших и пострадавших нет. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, подозреваемые пока не установлены.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше