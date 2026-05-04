Имущество обанкротившегося агропредприятия в Прикамье оценили в 125,3 млн рублей

ООО «Великоленское» выпускало молочную, мясную и зерновую продукцию, а также развивало агродеревню «Степаново городище». Владельцами предприятия являются Михаил Трушников и ООО «Инвестиции и консалтинг». В феврале 2024 года Арбитражный суд Пермского края принял решение о признании ООО «Великоленское» несостоятельным и открытии в отношении него конкурсного производства сроком на шесть месяцев. На тот момент сумма задолженности организации перед кредиторами составляла 34,3 млн руб. В январе 2025 года имущественный комплекс предприятия был выставлен на продажу по аналогичной начальной стоимости.