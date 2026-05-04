Более 243 тыс. человек поучаствовали в месячнике чистоты в Тульской области

Самым активным из них в мае вручат награды.

Источник: Национальные проекты России

Участниками месячника чистоты в Тульской области стали свыше 243 тысяч человек. Уборку провели в том числе на общественных территориях, благоустроенных при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищного хозяйства и благоустройства региона.

Итоги месячника обсуждались на рабочем совещании с органами исполнительной власти под председательством губернатора Дмитрия Миляева. В этом году в уборке приняли участие на треть больше человек, чем в 2025-м. Наиболее активных из них наградят в мае.

Помимо этого, на благоустроенных пространствах состоялись концерты и досуговые мероприятия. Также на некоторых территориях работали волонтеры. Они рассказывали о Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства, которое завершится 12 июня.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.