Более 243 тыс. человек поучаствовали в месячнике чистоты в Тульской области

Участниками месячника чистоты в Тульской области стали свыше 243 тысяч человек. Уборку провели в том числе на общественных территориях, благоустроенных при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищного хозяйства и благоустройства региона.
Итоги месячника обсуждались на рабочем совещании с органами исполнительной власти под председательством губернатора Дмитрия Миляева. В этом году в уборке приняли участие на треть больше человек, чем в 2025-м. Наиболее активных из них наградят в мае.
Помимо этого, на благоустроенных пространствах состоялись концерты и досуговые мероприятия. Также на некоторых территориях работали волонтеры. Они рассказывали о Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства, которое завершится 12 июня.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.