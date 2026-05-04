Под Калининградом двух школьников ударило током, после того, как они забрались на опору ЛЭП, когда им «было скучно». Инцидент случился в Прибрежном неподалеку от пересечения улиц Заводской и Рабочей в минувшее воскресенье, 3 мая. Об этом «Клопс» сообщает со ссылкой на источники.
Оба ребенка доставлены в больницу. У одного ожоги лопатки, задней поверхности шеи и обеих кистей рук второй степени, сотрясение головного мозга.
У второго — ожоги ладоней и спины.
Состояние школьников сейчас удовлетворительное.
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.