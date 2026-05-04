В Севастопольском архитектурно-строительном техникуме обновят мастерские

Ремонтные работы стартовали в учебных мастерских Севастопольского архитектурно-строительного техникума. Они будут обновлены в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в городском департаменте капитального строительства.
Для проведения учебного процесса внутреннее пространство мастерских ждет полная перепланировка с зонированием. На основе брендбука разработан дизайн-проект с учетом современных требований к размещению учебного оборудования и цветовым решениям по отделке помещений.
В итоге в корпусе появятся специализированные лаборатории для изучения строительных работ, газоснабжения и водоотведения, а также применения аддитивных технологий. Их оснастят современными строительными материалами и высокотехнологичным оборудованием. Завершить капитальный ремонт планируется к началу нового учебного года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.