Сбер пригласил известного учителя Сергея Казарновского для обмена опытом с директорами красноярских школ

В Красноярском офисе Сбера состоялась встреча директоров школ с Сергеем Казарновским — заслуженным учителем России, создателем и директором уникальной театральной общеобразовательной школы «Класс-Центр».
Более 50 педагогов города пришли пообщаться с экспертом образовательной сферы и обменяться опытом.
Школа «Класс-Центр» разработала уникальные программы дополнительного образования, построенные на принципах максимального вовлечения детей и педагогов в жизнь школы. Школа работает по авторской методике «Театр как система гуманитарного образования». Программа обучения соединяет общеобразовательную, музыкальную и драматическую школы в одно творческое пространство и создает уникальную человеческую среду и образовательную атмосферу.
Сергей Казарновский поделился с педагогами красноярских школ опытом по использованию уникальной методики метапредметного подхода в образовании. Он рассказал, как ритм, диалог, иерархия, часть, целое и система могут стать связующими звеньями между всеми предметами в школьной программе, например, между литературой и физикой. Эксперт рассказал о предстоящем проекте «5 четверть», который предполагает летнее двухнедельное путешествие вглубь России для каждого школьника.
Цель проекта — позволить ученикам стать ближе к своей стране и почувствовать ее масштаб. Этим летом почти 300 учеников «Класс-Центра» в сопровождении проектных педагогов и классных руководителей отправятся в 6 регионов России, в том числе Красноярск.
«Сбер рад участвовать в трансформации процессов образования в регионе, делиться своими навыками, организовывать встречи с именитыми экспертами. Образовательный процесс меняется очень динамично, главная задача для нас и наших педагогов — помогать подрастающему поколению идти в ногу со временем, разбираться в огромном потоке информации, сформировать свою идентичность и уникальность. Вместе мы готовим кадры для развития нашего края», — отметил управляющий Красноярским отделением Сбера Александр Нуйкин.
Реклама. ПАО «Сбербанк». erid: 2VfnxwGGXRL.