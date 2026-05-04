В Литве зафиксировали всплеск чесотки

Аптеки сообщают о повышенном интересе к средствам от зуда и сыпи.

Источник: Клопс.ru

В Литве выросло число жалоб на зуд и сыпь, а в аптеках резко увеличился спрос на препараты от чесотки. Об этом, ссылаясь на представителей сети Eurovaistinė, пишет Delfi в понедельник, 4 мая.

За последний месяц продажи таких средств в республике выросли примерно на 40%. Издание отмечает, что многие пациенты не сразу обращаются к врачу, хотя зуд и сыпь могут указывать на заразу. Специалисты напоминают: чесотка легко передаётся при тесном контакте, подхватить её можно в общественных местах, включая транспорт, общежития и больницы.

Первые признаки могут появляются лишь спустя несколько недель после контакта с заболевшим. Врачи подчёркивают, что чесотка не связана с плохой гигиеной: заболеть может любой человек. При зуде и сыпи медики советуют не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту, чтобы подтвердить диагноз и подобрать терапию.

Зуд кожи при чесотке вызывает микроскопический клещ. Аллергическую реакцию провоцируют слюна и фекалии паразита. О симптомах заболевания «Клопсу» рассказали врачи-дерматологи.

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
