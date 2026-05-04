Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске родился мальчик весом 5200 граммов

Краевой минздрав рассказал об итогах работы Перинатального центра в апреле.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске родился настоящий богатырь весом 5 200 граммов. Он стал самым крупным малышом апреля среди тех, кто появился на свет в краевом клиническом центре охраны материнства и детства.

Всего в апреле, по данным краевого министерства здравоохранения, в медучреждении появились на свет 395 малышей, из них 16 двойняшек. Среди новорожденных — 209 мальчиков и 186 девочек. Кстати, рекорд по самому маленькому весу принадлежит девочке — 790 граммов.

Краевой центр охраны материнства и детства является одним из лучших профильных учреждений не только за Уралом, но и в целом в стране. Здесь обеспечиваются все условия для поддержки семей благодаря участию в федеральном проекте «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».