В Миассе прошла торжественная церемония вручения знаков отличия ГТО

Участие в ней приняли сотрудники предприятий и организаций, а также школьники и педагоги.

Источник: Национальные проекты России

Торжественная церемония вручения знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) состоялась в Миассе Челябинской области. Мероприятие было организовано по госпрограмме «Спорт России», сообщили в администрации городского округа.

Участниками церемонии стали работники автомобильного завода «Урал», специалисты налоговой инспекции, воспитанники и преподаватели спортивной школы олимпийского резерва № 4 и гимназии № 26, сотрудники администрации округа. Золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия получили жители города, подтвердившие свой высокий уровень физической подготовки.

«Рад видеть в этом зале такое большое количество юных участников. Именно вы главные герои сегодняшнего события. Как уже было отмечено, комплекс ГТО — это не только престиж и здоровье, но и практическая польза: дополнительные баллы, которые суммируются с текущей успеваемостью и помогут вам при поступлении в высшие учебные заведения», — отметил заместитель главы города Миасса по социальным вопросам Сергей Приколотин.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.