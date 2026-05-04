На оборудование для очистных сооружений и насосной станции в Советске выделили 13,2 млн

В июле 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что «сегодня обращение по неприятному запаху, исходящему от полигона в Барсуковке, большей не поступают». По его словам, причиной появления запаха стали не работающие с 2018 года очистные сооружения в Советстке, а «когда не работают очистные, то под воздействием давления все эти газы выходят на поверхность, ветром раздуваются в разные районы». Именно в первые месяцы, когда Беспрозванных стал главой региона, от жителей города поступали обращения на вонь от свалки.