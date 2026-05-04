Образовательный курс в сфере туризма запустили в Калининградской области

Специалисты освоят практические инструменты для ежедневной работы.

Источник: Национальные проекты России

Программа повышения квалификации «Менеджмент в сфере гостеприимства» стартовала в Калининградской области. Обучение организовано в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Курс ориентирован на специалистов, работающих в отелях, ресторанах и сервисных компаниях. Они освоят практические инструменты, которые применяются в ежедневной работе — от управления командой и финансовыми показателями до выстраивания клиентского сервиса и стратегии развития бизнеса.

Программа выстроена вокруг реальных задач отрасли гостеприимства. Слушатели разбирают различные проблемы, участвуют в деловых играх, работают над проектами и получают обратную связь от экспертов.

Обучение продлится до конца мая и завершится итоговой аттестацией. Полученные компетенции слушатели смогут применять как в текущей работе, так и при запуске собственных проектов в сфере гостеприимства.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.