Бизнес Астраханской области принял участие в выставке MosBuild 2026

Регистрационные взносы за предпринимателей оплатил региональный центр поддержки экспорта.

Международная выставка MosBuild 2026 проходила с 31 марта по 3 апреля в Москве. В ней приняли участие предприниматели из Астраханской области, которые ранее получили поддержку по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации главы региона.

Например, к выставке присоединились Антон Каляткин и Владимир Плотников. Несколько лет назад они открыли в Астраханской области завод по производству полимеркомпозитных изделий. Аренду выставочной площади на коллективном стенде и регистрационные взносы оплатил региональный центр поддержки экспорта.

Как рассказали предприниматели, их завод перерабатывает около 100 тонн полимеров в месяц, выпускает более 250 тонн продукции, реализует свои товары в России и других странах. Благодаря господдержке предприятие ежегодно участвует в международных выставках.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.