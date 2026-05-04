Бизнес Астраханской области принял участие в выставке MosBuild 2026

Международная выставка MosBuild 2026 проходила с 31 марта по 3 апреля в Москве. В ней приняли участие предприниматели из Астраханской области, которые ранее получили поддержку по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации главы региона.
Например, к выставке присоединились Антон Каляткин и Владимир Плотников. Несколько лет назад они открыли в Астраханской области завод по производству полимеркомпозитных изделий. Аренду выставочной площади на коллективном стенде и регистрационные взносы оплатил региональный центр поддержки экспорта.
Как рассказали предприниматели, их завод перерабатывает около 100 тонн полимеров в месяц, выпускает более 250 тонн продукции, реализует свои товары в России и других странах. Благодаря господдержке предприятие ежегодно участвует в международных выставках.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.