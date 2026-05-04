Полевая кухня, военная техника и баянисты: как в Красноярске пройдет празднование Дня Победы

Стала известна программа проведения парада Победы 9 мая в Красноярске. Основные мероприятия традиционно пройдут на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» и начнутся с театрализованного пролога, после которого состоится торжественное прохождение колонн. В шествии примут участие военнослужащие, курсанты Военно-инженерного института СФУ, представители силовых структур, ветераны специальной военной операции, а также молодежные объединения — «Движение Первых», «Патриот», кадеты и победители конкурса школьных музеев. [caption id= «attachment_365946» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков, архив gnkk.ru[/caption] После прохождения колонн зрителей ждет демонстрация военной техники, по традиции ее откроет легендарный танк Т-34. Для удобства горожан на проспекте установят большие видеоэкраны, чтобы наблюдать за происходящим с разных точек, — уточнила заместитель главы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева. [caption id= «attachment_365947» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков, архив gnkk.ru[/caption] По завершении парада, ориентировочно в 13:00−13:30, красноярцев приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк». Колонну будут сопровождать баянисты и волонтёры Победы. Для тех, кто не успел подготовить штендеры с портретами родственников-фронтовиков, их помогут сделать в молодёжных центрах города, — добавил начальник организационно-аналитического управления губернатора Красноярского края Виталий Богомазюк. [caption id= «attachment_365948» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков, архив gnkk.ru[/caption] Кроме того, на площадке возле стелы «Город трудовой доблести» развернут полевую кухню, где горожане смогут попробовать традиционную солдатскую кашу.