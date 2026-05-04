395 малышей родились в красноярском центре мам и детства в апреле

Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства подвёл итоги работы за апрель 2026 года. За месяц в учреждении на свет появились 395 новорождённых. Среди них — 16 пар двойняшек.
Мальчиков родилось больше, чем девочек: 209 против 186.
Самым крошечным младенцем апреля стала девочка весом всего 790 граммов. Рекордсменом по массе — мальчик, который при рождении весил 5200 граммов.
Центр работает в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья». Это позволяет учреждению создавать комфортные условия для будущих мам и новорождённых, применять комплексный подход к медицинской помощи и постоянно повышать качество услуг.
