Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

395 малышей родились в красноярском центре мам и детства в апреле

Назвали самого маленького и самого крупного малышей.

Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства подвёл итоги работы за апрель 2026 года. За месяц в учреждении на свет появились 395 новорождённых. Среди них — 16 пар двойняшек.

Мальчиков родилось больше, чем девочек: 209 против 186.

Самым крошечным младенцем апреля стала девочка весом всего 790 граммов. Рекордсменом по массе — мальчик, который при рождении весил 5200 граммов.

Центр работает в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья». Это позволяет учреждению создавать комфортные условия для будущих мам и новорождённых, применять комплексный подход к медицинской помощи и постоянно повышать качество услуг.

Ранее мы рассказывали как кормить школьников перед экзаменами.