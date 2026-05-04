В СПбГУ открылся центр технологий протезирования и реабилитации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Научно-образовательный центр технологий протезирования и реабилитации создан в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Новая площадка предназначена для проведения научных исследований, разработки и внедрения технологий в области медицины, биомеханики и инженерии, сообщили в пресс-службе СПбГУ.
«Санкт-Петербургский государственный университет последовательно развивает направления, требующие объединения научных исследований, клинической практики и инженерных решений. Университет располагает собственной клинической базой — Клиникой высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова, где выполняются высокотехнологичные и сложные операции и формируются практики, востребованные в здравоохранении. Создание центра позволяет объединить этот опыт с научными разработками и образовательными программами», — привели в пресс-службе слова первого проректора по академическим вопросам СПбГУ Анастасии Ярмош.
Уточняется, что проект реализован при участии российской биотехнологической компании «Бионика 2.0», которая специализируется на протезировании верхних и нижних конечностей у детей и взрослых. Новая междисциплинарная площадка предназначена для проведения научных исследований, разработки и внедрения технологий, а также подготовки специалистов в области медицины, физики, материаловедения, биомеханики и инженерии.
По данным пресс-службы, работа научно-образовательного центра СПбГУ реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи, развитие системы комплексной реабилитации, а также соответствует поручениям президента РФ по расширению сети организаций, оказывающих услуги по реабилитации и абилитации, и созданию современных центров, объединяющих клиническую помощь, инженерные решения и технологические разработки в едином процессе.
«Открытие научно-образовательного центра технологий протезирования и реабилитации знаменует переход от разрозненных решений к системному подходу с участием науки, производства и образования — в интересах граждан, нуждающихся в поддержке и социальной интеграции», — отметили в университете.