В двух детских садах Ленобласти внедрили бережливые технологии

Кудровский детский сад комбинированного вида № 1 и детсад «Золотой ключик» в Шлиссельбурге оптимизировали свою работу с помощью бережливых технологий при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
Оптимизация затронула все вспомогательные процессы: уборку, смену белья, работу с инвентарем и оборудованием. В результате в Кудрове влажная уборка ускорилась с 60 до 49 минут, а смена белья на одной кровати — с 7 до 3 минут. В Шлиссельбурге время влажной уборки снизилось с 70 до 49 минут, смены белья — с 3,4 до 2,5 минуты.
В детских садах также оптимизировали обслуживание кухонного оборудования. В обоих учреждениях внедрили четкие алгоритмы и стандартные операционные процедуры.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.