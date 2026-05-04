С 2027 года россияне без подтвержденного дохода не смогут брать кредиты

С 1 июля 2026 года к «самозаявленному» доходу, который клиент указывает в анкете без подтверждения, применят дисконт 10%. Банки будут сопоставлять такие данные со среднедушевыми доходами по информации Росстат, снижая итоговую оценку платежеспособности. Еще через год, с 1 июля 2027 года упрощенный подход полностью отменят. Неподтвержденные доходы перестанут учитываться при рассмотрении заявок на кредит.