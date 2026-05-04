С 2027 года россияне без подтвержденного дохода не смогут брать кредиты

Уже через год взять кредит без официального подтверждения доходов в России станет практически невозможно. Об этом агентству «Прайм» рассказала экономист Эльвира Глухова, комментируя поэтапное ужесточение требований к заёмщикам.
С апреля 2026 года банки начнут требовать подтверждение даже для дополнительных поступлений. Доходы от подработок, проценты по вкладам или переводы от родственников придется подкреплять документами. При этом в качестве основного дохода будут учитываться только зарплата, пенсия, социальные выплаты или арендные платежи.
С 1 июля 2026 года к «самозаявленному» доходу, который клиент указывает в анкете без подтверждения, применят дисконт 10%. Банки будут сопоставлять такие данные со среднедушевыми доходами по информации Росстат, снижая итоговую оценку платежеспособности. Еще через год, с 1 июля 2027 года упрощенный подход полностью отменят. Неподтвержденные доходы перестанут учитываться при рассмотрении заявок на кредит.
Отдельные изменения коснутся индивидуальных предпринимателей. Они смогут подтверждать доход только налоговыми декларациями. Кроме того, банки больше не смогут повышать оценку дохода на основе анализа расходов клиента.
Получить кредит смогут в первую очередь те, кто способен предоставить официальные документы о доходах. Для остальных процедура станет более сложной и потребует предварительной подготовки.