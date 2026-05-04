«Уроки мужества» расскажут о подвиге юных героев в годы Великой Отечественной войны

Просмотр начинается с выбора одного из четырёх юных героев на сайте проекта: самого молодого разведчика Вали Котика, который выследил подземный кабель врага и прервал связь фашистов со штабом; Лары Михеенко — партизанки-разведчицы, она под видом нищенки и пастушки узнавала расположение огневых точек и численность гарнизонов врага; Аркадия Каманина — самого юного лётчика войны, который посадил свой У-2 под огнём, забрал раненного товарища и секретные фотоснимки и взлетел, уходя от фашистского танка. Или узнать о подвиге Лёни Голикова — партизана-разведчика, который вместе с напарником подорвал машину вражеского генерала, добыл портфель с секретными чертежами мин и схемами полей и тем самым спас жизни сотням советских солдат.