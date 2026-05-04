Глава СК России потребовал восстановить мемориал в Ростовской области

Донские следователи проверят сообщения о состоянии мемориала «Скорбящая мать».

Источник: Комсомольская правда

Мемориал «Скорбящая мать» в Миллеровском районе Ростовской области потребовал привести в порядок председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.

— Донские следователи уже проводят процессуальную проверку. Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — рассказали в СК.

Ранее в Интернете появилась информация о том, что «памятник давно требует ремонта, его ступени и элементы покрыты трещинами, а облицовка отваливается и покрывается плесенью».

