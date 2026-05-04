Глава СК России потребовал восстановить мемориал в Ростовской области

Мемориал «Скорбящая мать» в Миллеровском районе Ростовской области потребовал привести в порядок председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.
— Донские следователи уже проводят процессуальную проверку. Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — рассказали в СК.
Ранее в Интернете появилась информация о том, что «памятник давно требует ремонта, его ступени и элементы покрыты трещинами, а облицовка отваливается и покрывается плесенью».
