В Уфе в честь Дня Победы проезд на общественном транспорте будет бесплатным.

В честь празднования Дня Победы с 8 по 11 мая льготники могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Право на бесплатный проезд имеют ветераны, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан. При себе нужно иметь удостоверение, подтверждающее льготу, и паспорт.