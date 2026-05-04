В Уфе в честь Дня Победы проезд на общественном транспорте будет бесплатным.

В честь празднования Дня Победы с 8 по 11 мая льготники могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Право на бесплатный проезд имеют ветераны, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан. При себе нужно иметь удостоверение, подтверждающее льготу, и паспорт.
Без оплаты до места назначения можно доехать на следующих видах транспорта и маршрутах:
Трамваи МУП «УфаГЭТ» №№ 1, 5, 6, 8, 10, 16, 18; Троллейбусы МУП «УфаГЭТ» №№ 4, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 22; Автобусы АО «Башавтотранс» №№ 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16А, 22/22а, 24, 27, 30, 30к, 31, 34, 35к, 39, 43, 51/51а, 57, 57а, 69, 74, 75, 75э, 226, 234, 59э, 17с;
Автобусы частных перевозчиков:
ИП Батыров Ф. Ф. — №№ 209, 228, 230, 235, 249, 262к, 266, 270; ООО «ПАН АВТО» — № 244; ИП Миназов К. З. — №№ 206, 208, 248; ООО «Арбат+» — №№ 205, 221, 225, 252, 277, 291; ООО «Альянс СКД» — № 257к; ООО «Кольцо» — №№ 207, 218 ИП Сенча Е. С. — № 216.
В минтрансе подчеркнули, что на трамваях, троллейбусах, а также на автобусе № 216 бесплатный проезд распространяется также на одного сопровождающего.