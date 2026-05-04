Волгоградские школьники вошли в топ призёров всероссийской олимпиады

Облкомобразования подвёл итоги участия учеников волгоградских школ в федеральном этапе всероссийской олимпиады. Старшеклассники вошли в число лучших по естественным, гуманитарным и междисциплинарным наукам, получив возможность зачисления в ведущие вузы страны без вступительных экзаменов по профильному предмету.
В числе призёров по русскому языку ученица лицея № 9 Елизавета Гараева, по географии ученица гимназии № 11 Арина Заикина, по английскому языку ученица гимназия № 13 Александра Кабалдина и ученица гимназии № 5 Арина Аршинова, по информатике ученик лицея № 8 «Олимпия» Никита Пудовкин, по химии ученик гимназии № 17 Денис Кусмарцев, по китайскому языку ученик школы «Царицынская № 1» Иван Залесов, по немецкому — ученик «Новониколаевской школы № 2» Илья Райхель.
Отметим, ранее ребята стали победителями школьных, местных и региональных этапов олимпиады. В последнем участие приняли 2,2 тыс. учеников 9−11 классов.
