Команда НИУ победила в областной Олимпиаде по менеджменту

Команда Нижегородского института управления Президентской академии стала победителем областной Олимпиады по менеджменту. Интеллектуальные соревнования прошли в НИУ. Кроме команды вуза в них приняли участие еще пять команд: ВГУВТ, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГПУ им. Козьмы Минина, НГИЭУ, Института транспорта, сервиса и туризма.
В составе команды НИУ, руководителем которой стала доцент кафедры государственного управления и менеджмента НИУ Анна Ломовцева, выступили пять студенток вуза: Ангелина Пастухова, Арина Вишневская, Виктория Кленкина, Любовь Кадетова и Юлия Вострякова. Виктория Калинкина также заняла первое место в индивидуальном зачете.
Олимпиада прошла в двух этапах: индивидуальном, заключающемся в тестировании участников, и командном, который включал в себя решение кейсов и презентацию результатов этих решений.
В рамках кейса этого года «Управление организационной культурой» участники разработали рекомендации для мотивации и закрепления на производстве АО ПКО «Теплообменник» сотрудников, относящихся к поколению Z. Кроме того, студенты предложили мероприятия по изменению и поддержанию организационной культуры предприятия, а также составили план по внедрению разработанных ими изменений.
Как отметила заведующая кафедрой государственного управления и менеджмента Валерия Авдонькина, студенты НИУ выиграли первый этап — тестирование — с большим преимуществом и показали отличные результаты во втором этапе, тем самым подтвердив высокий статус Президентской академии.
«Наши студенты продемонстрировали свои знания, проявили эрудицию и творческий потенциал. Поздравляем победителей олимпиады и благодарим всех участников за интерес к мероприятию», — сказала она. Независимым экспертом на областной Олимпиаде выступила начальник бюро по подготовке кадров АО ПКО «Теплообменник» Алена Терехова. Она оценила креативность участников, глубину идей и высокий уровень представленных студентами проектов.
«От лица жюри областной олимпиады хочу пожелать всем участникам дальнейших успехов, новых достижений и реализации всех задуманных планов», — сказала Алена Терехова.
Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева также отметила высокий уровень подготовки участников олимпиады и напомнила, что призовые места студентов НИУ на соревнованиях самого разного уровня уже стали традиционными для вуза.
«Только в апреле этого года студенты достойно показали себя на областных и всероссийских олимпиадах по менеджменту, финансам и кредиту, истории, экономике. политологии, маркетингу и даже стали победителями на цифровом ИТ-акселераторе, который проводился Донецким государственным университетом! Это результат упорного труда, а также качественной системы образования, выстроенной в институте», — подчеркнула Екатерина Лебедева.