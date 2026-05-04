«Хватит баловаться»: Беспрозванных заявил, что на Куршской косе не построят туркластер «в таком формате»

Туристический кластер на Куршской косе не построят «в таком формате». Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 4 мая.
Я не очень понимаю, что-то у нас поменялось? Я вроде решений своих никаких не менял. Сейчас жители опять обращаются, что поднимается тема строительства высотной гостиницы. Слушайте, ну хватит с этим баловаться, кто это пытается делать. Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. Решение было уже, находясь в общении с жителями, с учёными, с которыми мы встречались. Сейчас смотрю в сетях, кто-то начал использовать, что мы пойдём защищать — не надо ничего защищаться, всё уже защищено. И лишний раз эту тему кто-то поднимает… Ну, пусть придёт ко мне, я объясню, что решение принято — значит, действуем в соответствии с решением — обратился Беспрозванных к представителю национального парка.
По словам главы региона, в существующем виде проект предполагает «не просто какое-то строительство». «Там хотят лезть в ландшафт самого посёлка. Слушайте, прекращайте этой историей заниматься. Я решение уже принял. Надо всем объяснить, если кто-то пытается на этой теме заработать какие-то политические баллы или что-то. Решение принято. Там ничего не будет в этом смысле строиться в таком формате, пока я здесь работаю точно», — заключил он.
Отметим, что в 2024 году губернатор обещал проконтролировать «каждую стадию» строительства туркомплекса на Куршской косе. Алексей Беспрозванных отмечал, что проект должен пройти все согласования и экспертизы, а инвестор — учитывать общественное мнение.
Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер — гостиницы, апартаменты, спа, яхтенную марину и другие рекреационные объекты. Больше всего опасение учёных вызывает идея разместить на Куршской косе 21-метровое остеклённое здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Поэтому специалисты выступали против и требовали отказаться от проекта.
В апреле 2026 года инвестор туристического кластера представил предварительные материалы оценки воздействия проекта на окружающую среду Куршской косы. В рамках первого этапа собираются создать гидротехнические сооружения и искусственный остров, на котором впоследствии построят гостиницы. Привлечённые компанией «Спецавтотранс» эксперты считают, что влияние этих работ на природу не будет значительным. Документация должна была пройти общественные обсуждения, однако их отменили.