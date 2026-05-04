Максимальные сбросы воды на Волжской ГЭС снова продлили в Волгограде

Напомним, большая вода в этом году пришла на Нижнюю Волгу рано. Спецпопуск стартовал уже с 11 апреля. Пиковые сбросы по 26 тысяч кубометров в секунду в 2026 году Волжская ГЭС выдавала целых семь дней с 20 по 26 апреля. Еще неделю продержали 24 тысячи кубов — это максимум прошлого маловодного года. Когда сбросы выйдут на уровень рыбной полки и хватит ли воды для нереста, пока не ясно. В течении недели майский график сброса волгоградского гидроузла снова обновят.