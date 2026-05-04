Фестиваль японской анимации ВРНфест в Воронеже в мае 2026 года

В Воронеже с 1 по 3 мая прошёл фестиваль японской анимации ВРНфест, собравший поклонников аниме, косплея, японской культуры со всего Черноземья. Событие, ставшее флагманским в России, проводится с 2000 года. Состоялись косплей-шоу, лекции, мастер-классы, показы аниме. 3 мая, в последний день фестиваля, в парке «Алые паруса» воронежцы смогли увидеть форум-выставку и опен-эйр с традиционным косплей-шоу. Участники фестиваля нарядились в костюмы персонажей любимых аниме, фильмов, компьютерных игр. У многих на создание восхитительных образов ушёл не один месяц. Но для фантазии, как известно, нет никаких преград.