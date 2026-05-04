Предприниматели Омской области узнали, как выйти на рынок Киргизии

Встреча с торговым представителем России в Киргизии состоялась в Омской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.
Участниками встречи стали 24 компании Омской области. На мероприятии также присутствовали первый заместитель министра экономического развития региона Денис Кушнер, торговый представитель России в Киргизской Республике Айнур Саманов, представители других профильных министерств и институтов поддержки экспорта.
Торговый представитель выделил три важных фактора для предпринимателей, которые делают рынок Киргизии удобным. Во-первых, русский язык имеет официальный статус в республике и является языком делового общения. Во-вторых, более 95% внешнеторговых расчетов между странами ведется в рублях и киргизских сомах. В-третьих, российские сертификаты и декларации признаются на территории Евразийского экономического союза.
«Киргизия сегодня один из самых дружественных и открытых партнеров для российского бизнеса. Расчеты преимущественно в рублях, документы признаются, рынок ждет качественный товар по конкурентной цене», — отметил Айнур Саманов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.