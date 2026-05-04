Прямые рейсы между Петербургом и Астаной возобновят с 3 июня

Самолеты снова начнут летать напрямую между Астаной и Петербургом с 3 июня.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщили в пресс-службе столичного аэропорта Казахстана. Прямое авиасообщение между двумя городами прервалось, но теперь его восстанавливают — пока только на летний сезон.

— Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Из Астаны самолеты будут вылетать по понедельникам, четвергам и субботам. Обратно из Петербурга — по вторникам, пятницам и воскресеньям, — следует из сообщения. Таким образом, пассажиры смогут удобно планировать поездки на выходные или на несколько дней.

Перевозить пассажиров будут современные лайнеры Airbus A319. Это надежные и комфортные самолеты для среднемагистральных перелетов.

Ранее «КП-Петербург» писала, что в Северной столице обсудят возобновление прямых рейсов между Россией и Бразилией.