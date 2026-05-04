Суд обязал предпринимателя снести торговую точку в Батайске

Источник: Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск комитета по управлению имуществом Батайска к индивидуальному предпринимателю Тамаре Диденко о сносе торговой точки. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Из материалов дела следует, что договор аренды был заключен 13 октября 2015. Соглашение предусматривало передачу участка площадью 46 кв. м в районе Северный массив. Разрешенное использование участка включало объекты попутного обслуживания пешеходов во временных строениях и сооружениях. Срок аренды был установлен до октября 2020 года.

Суд установил, что после истечения срока действия договора арендатор продолжил пользоваться участком, в связи с чем договор был возобновлен на неопределенный срок. Комитет реализовал свое право на отказ от договора, направив предпринимателю соответствующее уведомление в 2021 году.

Согласно решению суда, предприниматель обязана освободить земельный участок от нестационарного торгового объекта, провести его демонтаж за собственный счет и вернуть участку первоначальный вид. Встречные исковые требования предпринимателя инстанция оставила без удовлетворения. Кроме того, с ответчицы взыскано в доход федерального бюджета 15 тыс. руб. госпошлины.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ростовской области в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок.