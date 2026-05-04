Красноярский перинатальный центр рассказал, сколько двоен родилось за месяц

В учреждении оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам, новорожденным и детям, в том числе в сложных случаях.

Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства подвел итоги С 1 по 30 апреля 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.

За месяц в учреждении родились 395 детей. Среди них 209 мальчиков и 186 девочек. Также в апреле на свет появились 16 двоен. Самой маленькой новорожденной стала девочка весом 790 граммов. Самым крупным ребёнком месяца оказался мальчик весом 5200 граммов.

Центр участвует в федеральном проекте «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья». В учреждении оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам, новорожденным и детям, в том числе в сложных случаях.

Напомним, Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства — это крупнейшее учреждение здравоохранения в системе охраны материнства и детства края, оказывающее высококвалифицированную специализированную и высокотехнологичную помощь детям с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным, роженицам, родильницам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями.

В состав Центра входят Красноярская краевая детская больница, Краевой центр реабилитации для детей-инвалидов и краевой перинатальный центр.