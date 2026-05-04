В городе Любиме Ярославской области пройдет новый этап благоустройства улиц

Ключевым объектом станет арочный деревянный мост.

Четвертый этап благоустройства общественной территории запланирован на улице Октябрьской в городе Любиме Ярославской области. Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

«За последние несколько лет по федеральным и региональным программам изменились улицы Любима, а в сельских поселениях округа появились современные зоны отдыха и мемориальные комплексы, — отметил глава региона. — В поселке Отрадном появилась зона отдыха. Благодаря региональному проекту “Развитие сельских территорий” в селах Филиппово и Воскресенское обустроили детско-спортивные площадки. В деревне Вахромейке на Почтовой улице будет создан мемориал Защитникам Отечества».

Ключевым объектом этапа на Октябрьской станет арочный деревянный мост из сибирской лиственницы. Согласно проекту, конструкцию выполнят из клееного прямого и гнутого бруса; все элементы тщательно отшлифуют. Длина сооружения составит не менее 12 метров, ширина — не менее 1,4 метра. Мост покроют специальным защитным составом, который обеспечит долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.

Проект также предусматривает берегоукрепление — это сделает прибрежную зону надежной и безопасной. На металлических сваях уложат деревянный настил для комфортных прогулок, а смонтированное наружное освещение позволит отдыхать и в вечернее время.

В 2025 году на этой территории уже обустроили пешеходные дорожки, зоны отдыха вымостили плиткой, провели работы по электрике: провода убрали под землю. Новый этап завершит создание современного благоустроенного пространства.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.