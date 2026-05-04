Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе

В Волгограде задержали подозреваемого в стрельбе по водителю такси.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 4 мая — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который в Волгограде стрелял в водителя такси, сообщил региональный главк МВД.

По информации ведомства, в воскресенье в полицию поступило сообщение от водителя такси, который сообщил, что после словесного конфликта клиент несколько раз выстрелил в него из оружия, похожего на пистолет.

«Сотрудниками уголовного розыска за совершение данного преступления установлен и задержан 33-летний ранее судимый житель Краснооктябрьского района, который сознался в содеянном», — говорится в сообщении ГУМВД в «Максе».

Уточняется, что по месту жительства подозреваемого в результате обыска обнаружен и изъят охолощенный пистолет и 10 светозвуковых патронов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).