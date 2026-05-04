Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доступный стимулятор: нарколог рассказал, вызывает ли кофе зависимость

Благодаря определенным свойствам кофеина, напиток оказывает стимулирующий эффект, на время снимая усталость и обеспечивая прилив сил.

Источник: Sputnik.by

Кофе за счет бодрящего эффекта является легким и доступным стимулятором, рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

Стимулирующее действие напитка легло в основу одного из самых популярных мифов о кофе, мол, он может вызывать привыкание.

На самом деле такое случается крайне редко, пояснил Шуров.

По его словам, кофе обладает минимальным аддиктогенным (вызывающим зависимость) потенциалом.

«Зависимость именно от кофе — это скорее казуистика, очень редко встречается в практике», — приводит слова врача информационный портал РИАМО.

Он объяснил, что кофе действует как обманка для организма, взаимодействуя с аденозиновыми рецепторами, которые подают организму сигналы об усталости. Поэтому выпитая чашка напитка действительно помогает на время взбодриться и чуть дольше работать.

Но после того, как бодрящий эффект кофе перестанет работать, усталость, по словам врача, будет ощущаться сильнее.

Кроме того, Шуров отметил, что кофе, а также чай являются по своей сути легкими стимуляторами, приемлемыми в обществе.