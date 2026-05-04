Доступный стимулятор: нарколог рассказал, вызывает ли кофе зависимость

Кофе за счет бодрящего эффекта является легким и доступным стимулятором, рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.
Стимулирующее действие напитка легло в основу одного из самых популярных мифов о кофе, мол, он может вызывать привыкание.
На самом деле такое случается крайне редко, пояснил Шуров.
По его словам, кофе обладает минимальным аддиктогенным (вызывающим зависимость) потенциалом.
«Зависимость именно от кофе — это скорее казуистика, очень редко встречается в практике», — приводит слова врача информационный портал РИАМО.
Он объяснил, что кофе действует как обманка для организма, взаимодействуя с аденозиновыми рецепторами, которые подают организму сигналы об усталости. Поэтому выпитая чашка напитка действительно помогает на время взбодриться и чуть дольше работать.
Но после того, как бодрящий эффект кофе перестанет работать, усталость, по словам врача, будет ощущаться сильнее.
Кроме того, Шуров отметил, что кофе, а также чай являются по своей сути легкими стимуляторами, приемлемыми в обществе.