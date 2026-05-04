Никитин призвал нижегородцев проголосовать за объекты благоустройства по программе «ФКГС»

«Уважаемые жители Нижегородской области! Приглашаю всех принять участие в голосовании за благоустройство общественных пространств по федеральной программе “Формирование комфортной городской среды” национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Государственная поддержка масштабного, комплексного развития нижегородских территорий в 2027 году будет зависеть от всех нас. Выбирайте объекты, голосуйте на платформе проекта. Отдать свой голос можно до 12 июня. Скверы, парки, новые спортивные объекты, за которые проголосует большинство жителей, смогут стать точками притяжения для сотен семей, детей, молодежи и старшего поколения. Вместе мы можем больше! Давайте использовать возможности преобразить нашу городскую среду!» — обратился глава региона Глеб Никитин к жителям Нижегородской области.