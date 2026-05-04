Никитин призвал нижегородцев проголосовать за объекты благоустройства по программе «ФКГС»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем видеообращении призвал всех жителей региона принять участие в голосовании за благоустройство территорий по государственной программе «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется в России в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Уважаемые жители Нижегородской области! Приглашаю всех принять участие в голосовании за благоустройство общественных пространств по федеральной программе “Формирование комфортной городской среды” национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Государственная поддержка масштабного, комплексного развития нижегородских территорий в 2027 году будет зависеть от всех нас. Выбирайте объекты, голосуйте на платформе проекта. Отдать свой голос можно до 12 июня. Скверы, парки, новые спортивные объекты, за которые проголосует большинство жителей, смогут стать точками притяжения для сотен семей, детей, молодежи и старшего поколения. Вместе мы можем больше! Давайте использовать возможности преобразить нашу городскую среду!» — обратился глава региона Глеб Никитин к жителям Нижегородской области.
Как сообщалось ранее, рейтинговое голосование стартовало 21 апреля на платформе: zagorodsreda.gosuslugi.ru. На сайте можно ознакомиться с объектами будущего благоустройства и выбрать наиболее важный. На голосование выставлены 93 общественных пространства Нижегородской области — зеленые территории, зоны отдыха и спорта, бульвары и микрорайоны в 23 муниципальных образованиях, включая Нижний Новгород с присоединенным к нему Кстовским районом.
Порядок голосования максимально прост и удобен, он состоит из нескольких шагов:
Перейдите по ссылке: zagorodsreda.gosuslugi.ru. Нажмите на кнопку «Голосовать». Авторизуйтесь в «Госуслугах». Выберите муниципальное образование. Определите из списка одну общественную территорию. Проголосуйте.
До 12 июня граждане России старше 14 лет могут выбрать, что именно нужно благоустроить в любом муниципальном образовании Нижегородской области. После подведения итогов уже в этом году для территорий-победителей подготовят проекты, а в 2027 году будут проведены работы по их обновлению.
За первые две недели рейтингового голосования около 100 тысяч жителей региона отдали свои голоса в поддержку благоустройства важных для них территорий.
Напомним, в прошлом году во всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» приняли участие более 420 тысяч жителей Нижегородской области.
Реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» в России началась с 2025 года Его цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают направления, ранее предусмотренные в национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».
