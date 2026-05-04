Молодежь Вологодчины подала 274 заявки на конкурс «Росмолодежь. Гранты»

Прием заявок на первый сезон всероссийского конкурса «Росмолодежь. Гранты», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», завершился 25 апреля. От Вологодской области было подано 274 заявки, сообщили в министерстве молодежной политики региона.
Почти одинаковое количество заявок было подано жителями Череповца и Вологды — 42 и 41 соответственно. Среди других муниципалитетов наибольшее количество заявок было подано из Сокольского, Шекснинского и Бабаевского округов.
Жители Вологодской области также могли получить помощь от регионального молодежного грантового офиса. В период заявочной кампании специалисты провели 20 индивидуальных консультаций, 19 обучающих занятий, а также 3 зональных обучающих семинара «Проектный код».
«Во время первого сезона всероссийского конкурса “Росмолодежь. Гранты” в наш молодежный грантовый офис поступило множество заявок с интересными идеями: от создания театральной студии до разработки веб-приложения. Разнообразие проектов демонстрирует высокий творческий и инновационный потенциал молодежи региона, а наш молодежный грантовый офис всегда готов оказать поддержку перспективным инициативам», — поделилась региональный координатор «Росмолодежь. Гранты» Мария Коледина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.