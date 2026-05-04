Эксперт Степанова: исследовательская база во Владивостоке не сравнима с «китовой тюрьмой»

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая. /ТАСС/. Содержание и изучение белух и ларг на Базе исследования морских млекопитающих (БИММ) соответствует всем стандартам, сравнивать учреждение с «китовой тюрьмой» нельзя. Об этом сообщила сотрудник БИММ Кристина Степанова в ответ на вопросы журналистов.
Ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что в бухте Парис на острове Русский появилась новая «китовая тюрьма», где в несоответствующих условиях в неволе содержатся белухи и ларги. Сравнение с «китовой тюрьмой» появилось из-за того, что в 2019 году недалеко от Находки, в бухте Средняя в Приморье держали 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и десятки белух.
«В китовых тюрьмах, таких, какая была в Находке, животных ловили, откармливали и отправляли в Китай, в Японию, продавали в разные дельфинарии. И у них был потоковый подход, им надо было быстро раскормить и продать животных. Здесь у нас другой подход. У нас каждое животное — это член команды, семьи Наши животные никуда не уедут, их никто не будет продавать. Морские млекопитающие в хороших условиях, когда нет у них опасности в виде орудий ловли, каких-то штормов и прочего, живут очень долго. Я рассчитываю, что они проживут еще очень много лет с нами. На нашей базе соблюдаются все необходимые требования», — рассказала старший тренер базы исследования морских млекопитающих Кристина Степанова.
Она отметила, что БИММ действует с 2011 года, когда на ее территорию заселили двух первых белух. Территорию базы, помимо ученых, также регулярно посещают дети, где проводят свои исследования и общаются с морскими животными. Также на базе проводятся научные исследования в сфере акустики.