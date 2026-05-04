Эксперт Степанова: исследовательская база во Владивостоке не сравнима с «китовой тюрьмой»

«В китовых тюрьмах, таких, какая была в Находке, животных ловили, откармливали и отправляли в Китай, в Японию, продавали в разные дельфинарии. И у них был потоковый подход, им надо было быстро раскормить и продать животных. Здесь у нас другой подход. У нас каждое животное — это член команды, семьи Наши животные никуда не уедут, их никто не будет продавать. Морские млекопитающие в хороших условиях, когда нет у них опасности в виде орудий ловли, каких-то штормов и прочего, живут очень долго. Я рассчитываю, что они проживут еще очень много лет с нами. На нашей базе соблюдаются все необходимые требования», — рассказала старший тренер базы исследования морских млекопитающих Кристина Степанова.