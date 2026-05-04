В Воронеже водитель автобуса закрыл дверь и сломал ногу девочке

В Воронеже следователи возбудили уголовное дело после инцидента с 11-летней девочкой в маршрутном автобусе. Ребенок получил перелом ноги после того, как водитель, по предварительным данным, закрыл дверь, не заметив пассажирку, и начал движение.
Информация о происшествии была выявлена в ходе мониторинга медиапространства. В публикации сообщалось, что пострадавшей потребуется длительное лечение.
Следственные органы СК России по Воронежской области квалифицировали произошедшее по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.
В рамках расследования сотрудники ведомства намерены допросить пострадавшую, ее родителей, очевидцев, водителя автобуса и руководство организации-перевозчика. Также будут назначены необходимые экспертизы и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке пассажиров.
Следствию предстоит установить все обстоятельства происшествия, включая действия водителя и соблюдение перевозчиком требований безопасности.