6 мая Ростов‑на‑Дону встретит ретропоезд «Победа»

6 мая, в среду, на станцию Ростов‑Главный прибудет ретропоезд «Победа» — передвижной музей, посвящённый Великой Отечественной войне. Осмотр экспозиции откроется в 10:00.
Ретропоезд — традиционная часть праздничных мероприятий ко Дню Победы. В этом году состав, включающий исторические вагоны и паровозы военных лет, преодолеет свыше 1 000 км с остановками на ключевых станциях.
В 2026 году экспозиция пополнилась новыми экспонатами: мотоциклы с армейским вооружением; легендарный грузовик «полуторка»; зенитные орудия; самоходная артиллерийская установка ИСУ‑152 «Зверобой» (отреставрированная; получила прозвище за эффективность против танков противника).
Также представлены: вагоны‑теплушки, вагон‑душ, вагон‑салон, паровозы «Эр 739‑99» (участник Сталинградской битвы) и ФД‑20 (труженик тыла) — все это экспонаты музея железнодорожной техники Северо‑Кавказской магистрали.
Прибытие сопроводит театрализованное представление от творческих коллективов Дворца культуры железнодорожников — оно поможет погрузиться в атмосферу военных лет.
За время существования (с 2010 года) ретропоезд преодолел более 24 тысяч км и посетил 50 станций, став важной частью сохранения памяти о Великой Отечественной войне.
Для прохода на вокзал и осмотра экспозиции необходим документ, удостоверяющий личность.