«Я раз сказал, второй раз повторять не буду»: Беспрозванных — о строительстве «Стены смерти» на Куршской косе

Алексей Беспрозванных выступил против строительства высотной гостиницы на Куршской косе, которую экологи и местные жители прозвали «Стеной смерти». Об этом губернатор Калининградской области заявил на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 4 мая.
"Встречались, кстати, с жителями тогда по поводу рекреационного центра. Тогда я заезжал просто по дороге. Я не очень понимаю, там что-то у нас поменялось? Я вроде решений своих никаких не менял. Сейчас вот жители опять обращаются, что поднимается тема опять строительства высотной гостиницы и так далее.
Слушайте, ну хватит с этим баловаться, кто это пытается делать. Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду", — настоял глава области.
Губернатор напомнил, что решение по объекту приняли после встреч с местными жителями и учёными. По его словам, защищать территорию от этого проекта уже не нужно, поскольку позиция властей не изменилась.
«И лишний раз эту тему ещё раз, так сказать, кто-то поднимает… Ну пусть придут ко мне! Я простым русским языком объясню, что решение принято, значит, действуем в соответствии с решением», — добавил Беспрозванных.
Замдиректора по административно-хозяйственным вопросам нацпарка Алексей Иванцов ответил, что проблем с этим объектом нет. Он уточнил, что информация касалась «публичных слушаний в рамках подготовки документации по согласованию социально-экономической деятельности по строительству берегозащитного мола».
"Слушайте, там тот проект, который я видел, [это] не просто какое-то строительство. Там хотят [изменить] весь ландшафт самого посёлка. Прекращайте этой историей заниматься. Андрей Михайлович (Кропоткин, председатель Заксобрания Калининградской области — ред.), насколько я понимаю, и вы ко мне тоже обращались, как от партии, о том, что кто-то что-то пытается там… Я уже решение принял, надо всем объяснить, если кто-то пытается на этой теме что-то заработать какие-то баллы политические.
Там ничего не будет, пока я здесь работаю", — заявил глава региона.
Компания «СпецАвтоТранс», планировавшая строить на Куршской косе каскад зданий и сооружений, сняла с общественных слушаний материалы оценки воздействия на окружающую среду. Обсуждение должно было завершиться 21 мая. В Госдуме проект назвали «подозрительным» и пообещали подготовить обращения в Генпрокуратуру и Минприроды.