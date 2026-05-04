Жару до +28 пообещали продрогшим волгоградцам к концу недели

Летняя жара, правда, с грозами, идет на Волгоградскую область. Несмотря на то, что юг России, в том числе волгоградский регион, продолжает находиться в зоне влияния атмосферных фронтов, доставляющих в регион прохладу, дожди и порывистый ветер, а утром 4 мая фиксировались заморозки до −2 градусов, уже буквально через 2−3 дня все изменится.

Так, по данным Гидрометцентра РФ, к 7 мая в дневные часы воздух в Волгоградской области прогреется от +23 до +28 градусов. То есть, по сути, в регионе установится летняя погода.

Однако в этот же день в регионе пройдут сильные осадки с грозами. Осадки обещают в Волгограде и области.

Тем не менее едва ли не впервые за последние недели Волгоградская область оказалась в зеленой погодной зоне — прогноз благоприятной погоды будет действовать до вечера 5 мая.

Ну, а волгоградцы, уставшие от зонтов и курток, уже ближе ко второй половине майских праздников смогут наконец, достать из шкафов летнюю одежду и подальше спрятать надоевшие плащи.